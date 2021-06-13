賈永婕募252台救命神器，重症醫今在臉書發文感謝。（圖／翻攝自陳志金臉書）

藝人賈永婕聯合企業界友人募捐252台「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」，而這個系統就是目前全台醫院都在搶的救命神器。ICU醫師陳志金今也發文直呼，他一早看到相關的新聞，讓他坐在馬桶上、眼淚不停留下來，真的覺得很感動，也很感謝賈永婕一直為台灣疫情努力付出，貼文吸引4.6萬人狂讚，不少網友也留言感謝。

ICU醫師陳志金今在臉書發文表示，一早起來，看到藝人賈永婕募捐252台「救命神器」送到前線支援的消息，讓他坐在馬桶上，眼淚不停的流下來，實在是太感動了，也非常感謝賈永婕一直在為疫情努力付出。

陳志金透露，賈永婕看完他的臉書貼文後，確認了HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）對新冠重症患者的重要性，除了自己掏錢捐贈15台之外，更號召身邊的朋友們響應捐贈，最後一口氣募得252台，而他看到消息後感到十分激動。

陳志金指出，過往很多人常問他「為什麼要浪費時間玩臉書？」他總是說，他並不是在「玩」而是藉由這個平台來推廣自己的信念。如今看到這樣的影響力，大家還覺得他是在浪費時間嗎？並再次向賈永婕至上最高的敬意！

此外，陳志金也分享一個好消息說，健保署也聽見大家的請求，同意新冠患者使用HFNC將由健保給付，每天將會給付1745點。

貼文曝光短短3小時，就吸引4.6萬人狂讚，許多網友留言感謝賈永婕和參與的企業家的善心舉動，「真的很感動，人美心善就是這樣啊」、「謝謝！真的是公眾人物的典範」、「無私有愛的力量化為行動力真的太佩服了」。