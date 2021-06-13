華語影蓬勃發展，不僅連年來推出許多經典之作，也捧紅一票男星、女星，並多有進軍好萊塢之作，其中，周潤發與成龍，算是華語影壇前往西方開闢疆土、成功最早的一批國際巨星，在圈內擁有「不敗男神」封號，但粉絲這麼多年、看了他們無數電影下來，發現周潤發與成龍似乎沒怎麼合作過？不解為何如此安排，而「四大天王」之首劉德華竟有答案。

憑藉《英雄本色》、《龍虎風雲》、《賭神》系列系列電影，在華語影壇奠定大哥地位的周潤發，接下好萊塢第一部片前，先是花了3年的時間進修英文並了解萊塢的工作生態，才接演了《替身殺手》、《安娜與國王》，2000年接演李安執導的《臥虎藏龍》一舉爆紅，正式打入好萊塢影壇；而成龍則是靠一身好功夫出頭天，「中國武術」一直是西方人非常著迷的題材，作為打星，成龍進軍好萊塢非常順利，憑藉獨特而靈活的武打動作設計，成龍成了好來塢數一數二的武打巨星。

八卦博主「豆豆說娛樂」曾分享過一個有趣的看法，表示周潤發與成龍都是成功進軍好萊塢的巨星，兩人地位相當，但卻從沒有過「強強聯手」的情況，接戲的角色特質也大不相同，對於兩位沒能合作，劉德華也被問過這問題，他笑回：「不是一類人」，意思是他們入行發展時，「人設」就不同，周潤發電影是「發哥走哪都是大哥」，成龍電影則是「只有成龍沒有大哥」，因此很難湊一塊兒。

事實上，過去成龍多次想邀周潤發合作，拍電視劇或電影都可，但都被發哥婉拒，某回成龍又約周潤發，被對方回應：「我老了，應該回家養老了」，軟釘子回絕，讓外界不禁掀起議論與諸多揣測。