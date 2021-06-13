彰化縣環保局暗夜查獲畜牧業者接管繞流，盜排汙糞廢水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局暗夜查獲畜牧業者接管繞流，盜排汙糞廢水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局暗夜查獲畜牧業者接管繞流，盜排汙糞廢水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局暗夜查獲畜牧業者接管繞流，盜排汙糞廢水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

好不容易迎來6月一波波梅雨，枯涸排水溝總算有水，卻再度揚起讓人作噁的惡臭，彰化縣環保局趁夜發動彰南魚寮溪流域畜牧業稽查作業，當場一舉查獲6家畜牧業蓄意繞流排放未經處理的畜牧廢水，依水汙法嚴懲、每家最高可處2000萬元。

中部水情自今初以來持續處於緊張狀態，彰化縣各級排水路缺乏天然雨水挹注，常見溝底水源枯涸，水體環境品質不易維護，直到6月初梅雨，總算迎來生機，卻接獲民眾反映彰南魚寮溪流域支排雨夜惡臭難聞，排水中的豬糞垃圾混流，還阻塞影響水閘門的排水防洪功效。

「真是爛人啊！」受影響住戶都氣到呼吸困難，彰化縣環保局接獲陳情後，全面清查該流域畜牧業的名單，再擇定特定排水支流放置移動式可遠端監控的水質感測器，24小時監控以利環保局即時掌握及鎖定水體水質變化的時段，藉以研判出可疑的目標。

環保局長江培根表示，6月11日深夜凌晨循線一舉查獲6家畜牧場，最大場畜養將近5000頭豬隻。業者迭出新招，多數管線皆埋藏地面下，增加稽查、蒐證困難度。其中一家畜牧場廢水處理設施分槽體水位異常低，投擲紅色食用色素佐證偷排廢水的線性流向，才發現業者設置不法控制廢水流向的電子元件及管線，使用帆布覆蓋掩人耳目，並用定時器設定凌晨時段將未經處理畜牧廢水、汙泥偷排至場外溝渠，匯流到魚寮溪支排。

另有兩家畜牧業者，從廢水處理設施抽出另行處理汙水管，以合法管線掩護非法；也有一家畜牧業者為規避水汙染防治費規費徵繳，將計量廢水排放量的累計型水表拆除，短繳水汙染防治費。業者違法態樣多變，巧設機關、管線，在月黑風高的晚上橫行非法勾當，環保局稽查人員暗夜奮戰揪出。