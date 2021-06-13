王乃伃日前剛過26歲生日，疫情爆發前也難得到宜蘭旅遊。（王乃伃提供）

王乃伃結合時事的影片受關注。（翻攝自影片）

「正妹主播」王乃伃離開主播台之後，積極經營YouTube頻道，近來因疫情升溫加上疫苗短缺，她事先詢問了美國當地朋友及熟識旅行社，新影片中完整教學介紹包括到美國打疫苗所需時間、費用、預約方式。她強調，並非要慫恿大家前往美國打疫苗，看到這支影片也毋須論戰，每個人都有自己的需求，影片僅供參考。

王乃伃說明自己絕非要質疑國產疫苗，也不想加入藍綠混戰，只是目前有許多商業、留學人士需要施打已受國際認證的疫苗，才能前往其他國家辦公。她蒐集資料後，發現目前美國打疫苗是「零門檻」，所有人都可以施打疫苗，可施打的疫苗場所遍及大賣場、連鎖藥局等，但要前往美國施打疫苗，仍有許多事必須注意。

她提到，首先要注意的是旅途中要承擔的染疫風險，加上打疫苗需要復原期、來回搭機時間，目前以只需施打一劑的嬌生疫苗來說，至少要在美國待5天，以加州為例，所需花費含機票約10萬台幣。若在美國施打疫苗後產生嚴重副作用，就醫花費驚人，必須審慎評估風險，若施打輝瑞、莫德納，在美國停留的天數至少需要拉長至1個月。

她也提醒大家，需要先上網申請ESTA旅遊許可，至於要如何知道美國哪裡有疫苗，可以登入Vaccines.gov網站，不過這個網站僅有IP位置在美國的人才能進行閱覽，她建議最好出發前請當地朋友先幫忙預約。最後，她再次強調，每個人都有自己的需求和選擇，確實有人因自身有需求急需打到疫苗，因此提醒大家自行評估。