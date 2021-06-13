國內疫情嚴峻，衛福部食藥署開放二種家用與個人用的快篩組合包，讓民眾可以自行快篩。不過台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅今天在臉書發文說，快篩需要成本，他很擔心台灣的各個醫院與企業、家庭及個人，真的能一直這麼規則地每星期篩檢下去嗎？

食藥署開放了二種家用與個人用的快篩組合包，一種是世界大廠的家用型5支入家用式抗原快篩組合，另一種是個人用PCR檢測包。針對需要被檢測的人尤其是比較無法自己操作，又是高風險的老人家來說，可能要由他（或她＿的家人先學會怎麼操作之後，再來為他們作快篩。

家用型抗原快篩，每個包裝5個檢測試劑的操作方式其實也算簡單，零售價1個6歐元左右（約新台幣200元）；另一種個人型PCR快篩試劑，每個試劑盒要價55美元（約新台幣1500元），不便宜。

王明鉅說，未來無論是快篩或是RT-PCR檢測，很可能都將會是生活中的常態。台大醫院現在已經每星期全院人員每一個人（包括外包）都在作快篩，到現在已經作了三輪了。未來也將定期每星期一直作下去。

王明鉅指出，要常態性進行快篩，成本就會是一個非常大的負擔，也是一個一定要考量的因素。只是現在為了保障醫院裡的同仁與病人的安全，只能咬牙與靠著善心企業家的贊助勉強撐下來。他也知道，如果整個社會要動員起來，都要作快篩，才能重啟開放各種活動的話，這些成本一定無法避免。

但他擔心的是，台灣的醫療院所已經被健保壓迫得很難從單純的醫療業務來維持整個醫院的營運下，如果還要每個星期都加上這些快篩與PCR的成本，所有的病人與陪病者也要跟著付出這些成本的話，而且這些快篩的成本，就算打了疫苗也仍然要一直支出下去。

他說，台灣的各個醫院與企業、家庭及個人，真的能一直這麼規則地每星期篩檢下去嗎？別忘了，光是健保費就要一直漲，其他幾年各種保險會倒閉，所以保費也會漲，這許多的支出，台灣社會真的受得了嗎？