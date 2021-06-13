砂石車暗夜連環追撞停等紅燈汽機車 重機騎士重傷未脫險

昨（12）日晚上21時左右，在泰山區新北大道與貴子路口發生一起砂石車連環追撞停等紅燈的自小客與重機車的車禍，警消獲報到場搶救傷者脫困，並協助送醫治療，其中重機騎士顱內出血尚未脫險。林口分局呼籲駕駛，深夜行車應減速提升警覺心

區新北大道與貴子路口發生一起砂石車連環追撞停等紅燈的自小客與重機車的車禍，自小客車當場翻覆。(戴志揚翻攝)

區新北大道與貴子路口發生一起砂石車連環追撞停等紅燈的自小客與重機車的車禍，其中重機騎士顱內出血尚未脫險。(戴志揚翻攝)

經了解，現場為張姓（男、67年次）駕駛砂石車由新北大道南下行經貴子路口時，因未注意車前狀況致直接撞擊蔡姓男子（男、65年次）駕駛的自小客車與施姓男子（男、83年次）所騎車的重機車，造成機車騎士顱內受傷松亞東醫院急救，目前有意識仍有生命危險、自小客車駕駛無受傷，車內乘客三人擦挫傷。砂石車與自小客車駕駛經酒精檢測，亦無酒精反應，另機車騎士因受重傷因抽血檢測，下週一才能知道酒測值。

因為車禍現場範圍廣，警方隨即派員於周邊路口警戒與疏導交通，經拖離相關車輛與現場處置後於23時40分許回復交通順暢。

林口警呼籲，夜間行車應恪遵交通規則，注意車前狀況，應降低車速且勿疲勞駕駛，以保障自身及用路人安全。