台東縣獲中央發配的AZ疫苗8000劑，13日早上8點開放75歲以上長者電話及網路預約，然而，不僅1999預約專線大塞車，一整個早上湧入逾9萬通電話，就連網路也無法連結，引發民眾不滿，大酸「專線是打給鬼」。對此台東縣府表示，今天下午3點30分，將再針對預約方式進一步說明。此外，第一線的村里長也忙翻，為了傳簡訊通知里民，前一天加班到深夜。

15日全台開放新一波AZ疫苗施打，縣府13日開記者會表示，台東縣全採取電話及網路預約方式，並在13日上午8點開放服務，然而開放不到1個小時，民眾就抱怨電話根本打不通，上網更是無法連結，甚至有人打了上百通，始終打不通，怒批「專線是打給鬼嗎」。

縣府說明，全縣75歲以上長者就有1萬5325人，若加上醫事、養護及洗腎3類人員，超過2萬人，大家同時電話預約或上網確實造成系統及服務人員的負載，針對這部分，今天下午會統一對外說明，更呼籲民眾不要慌張並耐心等候。

此外，不僅民眾折騰，第一線的村里長也忙翻天，大半夜還在加班，為的就是傳通知里民預約相關事宜；有里長說，原本統計意願造冊完畢，突然大轉彎，要他們自己預約，不僅白做工，更害里長們被罵翻；也有原民村長說，「現在沒有含65歲以上長者施打，早上就被長者問到無法招架」。