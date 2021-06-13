端午節連續假期，中央氣象局長鄭明典一早分享他和女兒的爬山照，遠眺台北盆地，結果「外出爬山」被網友質疑，不是呼籲別外出嗎？為什麼官員帶頭不守規定。鄭明典回應，他認為重點是不要群聚，沿途也僅遇到1、2個人，「下了山我們就回家了，宅在家裡喝咖啡」。

全國防疫進入三級警戒後，端午節是第一個連續假期，疫情指揮中心嚴陣以待，繃緊神經呼籲民眾別返鄉、也盡量別外出。結果鄭明典周日一早臉書PO文，分享與女兒的爬山照，網友認為政府官員帶頭做出不良示範，留言破百則，怒批鄭違反規定。

「我覺得重點是不要群聚啦！」鄭明典接受《中時新聞網》電話訪問時指出，女兒提議周末要運動，於是他們今天起了個大早，一起去住家旁的猴山岳爬山，全程約3小時。

鄭明典強調，他認為重點是一堆人不要群聚，嚴守室內5人、戶外10人的規定，他家就在山腳下，走一趟步道也沒遇到幾個人，父女倆都有戴口罩，下了山就回家了。

有網友表示，要不是大家都遵守規定、放棄外出權利，山上會沒有其他人嗎？也有網友支持鄭明典，既然沒封城本來就可以出門，「指揮中心又沒規定」、「自家附近散步不行嗎」、「自律很重要，但不要過頭」、「主要是避免群聚吧」。