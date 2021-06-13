繼內蒙古率先回應大陸國務院金融委提出的「打擊比特幣挖礦和交易行為」後，其他地區也開始整頓虛擬貨幣挖礦產業。端午節假期，伴隨雲南、青海等多地大舉「圍剿」挖礦，比特幣價格繼續大跌。

近日，網路上流傳一份名為《雲南省能源局關於進一步加強比特幣挖礦企業用電管理的通知》，通知要求於6月底儘快完成比特幣挖礦企業用電清理整頓工作。

據《中國證券報》報導，12日雲南省能源局辦公室人士確認，根據通知要求，及時組織各用電部門開展聯合檢查，在今年6月底完成比特幣挖礦企業用電清理整頓。

無獨有偶，6月9日網傳新疆昌吉回族自治州發展和改革委員會發布了《關於立即對虛擬貨幣挖礦行為企業進行停產整頓的通知》，要求新疆准東國家經濟技術開發區管委會立即責令虛擬貨幣「挖礦」企業於該日14點之前全部停產整頓。

另外，網傳青海省工信廳也下發了《關於全面關停虛擬貨幣挖礦專案的通知》，嚴禁各地區立項、批復各類虛擬貨幣「挖礦」項目，對現有的各類虛擬貨幣「挖礦」專案全面關停，還要求堅決查處糾正以大數據、超算中心等名義立項但從事虛擬貨幣「挖礦」的項目主體、制止向虛擬貨幣「挖礦」行為提供場地、電力支援，發佈時間同樣為6月9日。

《澎湃新聞》報導，對此，青海省工信廳回應稱，的確存在該名稱的檔案資料，檔案為內部下發。