宜蘭縣頭城鎮大里漁港附近一處廢棄九孔池，今天（13日）上午11時許在拆除作業時，忽然起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報後出動頭城等分隊救災人車前往現場搶救，火勢在中午12時撲滅，無人員受傷、受困。

宜蘭縣消防局表示，起火地點位於大里漁港附近，起火現場為廢棄九孔池，疑似在拆除作業時不慎起火，消防局接獲民眾報案後，出動第一大隊、特種、大里、頭城等分隊救災人車搶救，火勢在上午11時44分控制，中午12時熄滅。