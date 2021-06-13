宜蘭廢棄魚塭起火 警消撲滅火勢 12:232021/06/13 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣頭城鎮一處廢棄九孔池在拆除時發生火警，所幸無人員受傷、受困。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣頭城鎮大里漁港附近一處廢棄九孔池，今天（13日）上午11時許在拆除作業時，忽然起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報後出動頭城等分隊救災人車前往現場搶救，火勢在中午12時撲滅，無人員受傷、受困。 宜蘭縣消防局表示，起火地點位於大里漁港附近，起火現場為廢棄九孔池，疑似在拆除作業時不慎起火，消防局接獲民眾報案後，出動第一大隊、特種、大里、頭城等分隊救災人車搶救，火勢在上午11時44分控制，中午12時熄滅。 非法堆置廢棄物引發大火 柳科史坦利公司 最重罰255萬 二手賓士自燃引發火警 無良車行負責人遭訴 #大里 #起火 #漁港 #廢棄 #九孔池 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道3古坑段憾事 汽車疑自撞護欄起火 駕駛成焦屍 16:352021/06/07 社會 波多黎各變電所火災 全島大停電 11:032021/06/11 國際 永豐餘工紙揚州廠火災 幸未波及紙機產線 17:512021/06/08 財經 國3雲林段火燒車 嘉市警局小隊長逃生不及成焦屍 17:252021/06/07 社會 嘉市少年隊小隊長命喪火燒車 路過網友PO照辦案驚：火裡有人？ 16:512021/06/08 社會 廣州南沙全員篩檢 下午2時起全部離區通道暫時關閉 16:562021/06/05 兩岸 台電中火TR-62輸煤轉運塔的運煤輸送帶10日上午傳出火警 10:372021/06/10 財經 徐立德婚變纏訟 妻喊拆電梯敗訴 04:102021/06/10 社會新聞 三級警戒延長 新北金山區擴大封閉景點 15:192021/06/08 生活 嘉市少年隊小隊長駕偵防車外出洽公 離奇燒死車內 16:452021/06/07 社會 糾眾殺死毒販 嫌犯稱疫情嚴峻需賺錢養家聲請交保遭駁 12:362021/06/06 社會 社會熱門新聞 男下身半裸離奇陳屍台中摩鐵 女伴到案：一起喝酒對方脫褲嚇跑她 - 社會 最貴香腸！買香腸撞上2千萬法拉利 他霸氣說我全賠 - 社會 疑壓力大 新北私立康復之家負責人陳屍房間 警方調查死因中 - 社會 台中41歲男摩鐵猝逝 警疑進行「人與人連結」 樂極生悲 - 社會 新竹湖口公告送肉粽「不能禁止」 網酸：送煞有用跪求送病毒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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