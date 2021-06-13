北市電子畢業書示意圖，以學生下載為主，會有QRCode可掃描。（北市教育局提供／游念育台北傳真）

全國進入第三級警戒，各級學校停課延長至7月2日，為降低群聚風險，應屆畢業生的紙本畢業證書改由學校以掛號郵寄發送學生，北市教育局也首度推出電子化畢業證書，目前已有20所學校參與試辦，學生除了傳統紙本畢業證書之外，也會取得電子化畢業證書；林姓應屆畢業生指出，是不同的體驗，很創新。

北市今年首推電子化畢業證書，包含三民國中、弘道國中、關渡國中、仁愛國中、至善國中、民生國中、興雅國中、古亭國中、建成國中、日新國小、溪口國小、大直國小、南港國小、逸仙國小、中崙高中、成淵高中、景美女中、內湖高中、松山家商、木柵高工等20所學校參與試辦。

教育局指出，應屆畢業生不用等紙本畢業證書寄送，只須事先註冊台北通成為會員，便可於7月19日後上「台北市政府MyDoc電子文件服務平台」下載電子畢業證書，快速完成線上報到作業。

因疫情關係，今年畢業典禮改採線上辦理，國中應屆畢業生的林同學說，無法親手拿到畢業證書有點失落，但有電子畢業證書也是不同的體驗，很創新；此外，北一女中舉辦線上畢業典禮也相當有創意，以合成的方式，如同校長親自頒發畢業證書給同學。

北市教育局副局長陳素慧指出，學生或許會有些失落，但各校以不同的方式呈現頒獎和頒發畢業證書，也是不一樣的體驗。

教育局表示，電子化畢業證書會經由憑證進行電子簽章，以確認資料完整性不被改變，並於證書上加上QRCode，驗證方只要透過台北通APP掃描即可確認該證書有效性，且於每次掃描都有雲端紀錄，在防偽的有效性上，更勝現行的浮水印與鋼印。

教育局指出，未來紙本畢業證書弄丟了，都可以直接用電子檔列印，不用再回原校申請紙本畢業證明書，不僅減省學校印製、寄送與辨識的行政成本，也有助個人學歷文件憑證更有效率、正確的流通，期待未來可以全面推廣。