LPGA美巡賽本周在加州進行美迪惠爾錦標賽，5月底因為重新排位（reshuffle），參賽順序往前提升的李旻，殺傷力穩定輸出，三回合54洞打完，以低於標準桿9桿的207桿取得領先，芬蘭選手卡絲特倫（Matilda Castren）和美國球員蘿倫・金（Lauren Kim）2桿之差並列第2，領先組將於台北時間明天早上5點10分出發。

美迪惠爾錦標賽是李旻今年在LPGA第三次亮相，4月的樂天錦標賽未能晉級，5月的純絲錦標賽並列31，獲得CME巡迴賽積分，所以參賽順序往前調整，美迪惠爾錦標賽順利進入參賽名單之中。

LPGA次巡賽Symetra Tour兩週前結束的Mission渡假村錦標賽，李旻以低於標準桿8桿的8211桿，拿下第3座美次巡冠軍，她最近狀況不錯，美迪惠爾錦標賽第一回合70桿，第二回合穩健打出69桿，排名上升至並列第4，今天第三回合，李旻一下場就抓博蒂、後勢看漲，雖然第5洞吞下柏忌，但是第9洞抓鳥補了回來；轉場後李旻一路順暢，最後4洞狂抓3隻博蒂，單日繳出低於標準桿4桿的68桿，一口氣把總成績推進至低於標準桿9桿。

李旻今天賽後接受訪問時表示，這座球場頗有難度，她的策略就是把球放在對的位置，進攻果嶺也比較容易取得好的角度，而徐薇淩先前在純絲錦標賽拿下冠軍，也給了她許多動力，明天決賽她會做好該做的事，不要給自己太大的壓力。

台灣的旅美高爾夫選手近期表現亮眼，徐薇淩三周前在純絲錦標賽拿下個人美巡首勝，這個禮拜則是李旻成為焦點。帶著領先2桿的優勢，明天將盡全力爭取勝利，往美巡冠軍衝刺。