國內疫情嚴峻，國人密切關注疫苗取得進度。時力立委陳椒華今日爆料，衛福部所發布與疫苗採購攸關的「COVID-19疫苗(國產疫苗)之EUA審查標準」，事先沒有預告及公告，對此質疑，目前公告的標準是不合法的黑箱作業，恐導致國人成國產疫苗的白老鼠。

陳椒華表示，衛福部食藥署在6月10日公布「我國COVID-19疫苗(國產疫苗)之EUA審查標準」，但這個標準沒有預告及公告，法律位階為何，也沒有人搞得清楚。

陳椒華指出，依照行政院在2016年9月的公告函示，行政院各機關在研擬法律及法規命令時，至少應該要「公告60日」。但食藥署發布的EUA審查標準，不但沒有公告，連公聽會、聽證會都沒有辦。

陳椒華說，衛福部應該公開「EUA審查標準」會議紀錄，讓外界了解專家學者的意見內容是什麼，也要再進行預公告並補開公聽會、聽證會，廣納各界意見。

陳椒華表示，包括世界衛生組織WHO及美國食品藥物檢驗局FDA，至今都還沒正式通過以「免疫橋接」方式作為疫苗緊急授權之療效評估標準。而食藥署就敢公布國產疫苗可以「免疫橋接」方式作為療效評估標準。

陳椒華警示，衛福部一旦以此標準來通過高端公司或聯亞公司之緊急授權，國人就要接受該二公司生產之疫苗來施打，將無端成為白老鼠。

陳椒華指出，國外NOVAVAX藥廠生產的疫苗，也有在三級試驗結果不如預期，而未通過緊急授權的案例。但食藥署卻草率的以「免疫橋接」方式，作為國產疫苗的EUA標準，此舉非常不負責任。

陳椒華要求，食藥署應撤銷6月10日公布的EUA審查標準，以及疫苗之免疫橋接療效評估標準。並盡快向國外購買BNT、默德納等疫苗，而非草率審查還沒做三期試驗的國產疫苗。