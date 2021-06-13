新北市獲配8.3萬劑日本捐贈AZ疫苗，15日起，新北市首波供85歲以上長者優先造冊施打，五股、八里、林口施打人數共計約2800名長者，3區整合資源，像是由五股區洽詢電信業者發送3區提醒訊息，林口盤點人力，待有足夠疫苗來時，支援五股、八里2區。

新北市長侯友宜宣布，新北市15日起啟動採分區、分里、分時段輪流接種疫苗，首波由85歲以上長者優先造冊開放施打，新北市各區公所於12日中午於各公所官網、臉書公開接種通知，全市擬設立276個施打點，民眾施打疫苗須攜帶身分證、健保卡及印章。

五股區長洪崇璉表示，此次五股區施打約1000人，依里分時段前往五股衛生所注射疫苗，另因轄區內多重畫區、工廠等因素，有許多五股長者戶籍非在五股區內，區公所指示，只要85歲以上住在五股長者，都可依所住里區排定時段前往注射。

八里區長陳炳仲表示，此波八里區共有600多名長者能施打，10里於15、16日分為4梯次，前3梯次在八里衛生所施打，第4梯次就近至八里龍米市民活動中心。公所將現場發放號碼牌，並開放2家人協助長者排隊。陳炳仲說，現場施打以設籍八里區長者優先，跨區施打者後續可於衛生局網站預約。

林口藍品畯區長表示，林口區約有1200名額，林口已盤點林口區診所、醫療資源，未來疫苗量足夠大量施打時，醫療人力可依政策靈活調整支援五股、八里區。

五股區長洪崇璉補充，為避免長者不知道疫苗注射訊息，透過三區里鄰長以及社區系統通知外，也緊急聯絡中華電信盼在3區廣發簡訊，提醒疫苗注射事宜，使15日疫苗注射工作更加順利。