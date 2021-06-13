成為情侶或夫妻，「感情」是維繫關係的關鍵，但正常的性生活，也是穩固關係非常重要的一環，在這方面有些「偏好」，其實可以看出一個人的心在哪裡，女星甄莉曾在節目上吐露，某任男友對於床地之事過分沒「性致」，她使出渾身解數都無法成功，不禁想是不是交往久了厭膩，不料之後發現對方靠某東西DIY，讓她看了心碎。

甄莉曾在《一袋女王》節目中透露，曾交往某任男友，性生活很不協調，她都主動求歡了，對方卻藉口一堆，一下說工作太累、一下說想睡覺，連假日都不一定給，甚至會刻意避開跟她肢體接觸，讓她覺得很奇怪。

某天甄莉提早收工回家，她決定要給生活來點刺激，就偷偷躲在房間裡，想說要給男朋友一個驚喜，不料等著她的，卻是心碎的內幕，讓甄莉大嘆真的不要隨便給對方製造驚喜，「因為通常驚喜都會變驚嚇」。

甄莉表示，男友進家門後，卻遲遲沒進房間，她覺得很疑惑，就偷偷移動到客廳，想看看男友在幹嘛，結果目睹男友脫下褲子「拿我朋友的照片在自己安慰自己」，讓她大傻眼，也嘆照片比自己還有吸引力，隨即現身痛罵男友噁心，甚至回想男方跟她一起出席朋友聚會時，很可能腦中已有旖旎的畫面，根本精神出軌，直呼太可怕。