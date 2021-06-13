台中市警一分局西區派出所警友站長游允誠與三民里里長廖吳芬芳，致送百顆粽子慰勞第一警分局的第一線員警的辛苦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「警察節」6月15日仍在防疫第三級警戒期間，大型聚集活動全取消，中市第四警分局以「防疫不鬆懈，士氣要鼓勵」原則，製作專屬紀念悠遊卡提前致送員警慶節，績優有功獎項則「個別送達」鼓勵；警一分局西區派出所警友站也送百顆粽子，慰勞第一線員警的辛苦。

因應防疫期間停止大型聚集活動，中市第四警分局分局長許明耀與警友第四辦事處主任江敏賢認為，員警於防疫期間辛勤認真，也需要適時鼓勵，以該分局建築外觀及形象LOGO為主題，設計限量「特色悠遊卡」，分贈給員警成員致意，至於以往績優人員頒獎表揚，則改為「個別送達」頒發，兼顧「防疫與鼓勵」，讓員警倍感窩心。

許明耀表示，台中市第四警分局獲得110年3月份外事治安資訊績效列警局評比第一名；110年4月偵破指標性毒品、詐欺等案；5月13日「全台大停電」疏處交通；6月份破獲「重大刑案」等案交出了亮麗的成績單而頒發獎勵金。他代表接受相關獎項後，將再轉頒給相關單位及人員，至於限量版且具紀念性的專屬悠遊卡，都讓同仁都直呼「揪感心ㄟ」。

警一分局西區派出所警友站長游允誠與三民里里長廖吳芬芳，致送百顆粽子慰勞第一警分局的第一線員警的辛苦，並感謝基層員警除了要維護治安、交通，在疫情期間還要配合政府實施相關防疫工作，保護里民的安全。

老家遠在花蓮的侯姓警員表示，員警在端午節連假期間，還是要為治安、交通及防疫工作打拚，能吃到過節熱騰騰的粽子，不但一解思鄉之情，也感受到社會溫馨。