國產高端疫苗宣布二期臨床試驗解盲成功，未來三期試驗將朝「免疫橋接」方式進行，引起外界諸多疑慮。國民黨主席江啟臣今日建議，國產疫苗應比照國際作三期人體實驗，「我個人願意帶頭來作為三期試驗的試驗者，經過這樣的試驗以符合國際標準，相信能提高國人施打信心，也有助國產疫苗與國際接軌。」

江啟臣表示，大部分國人應該都願意支持國產、愛用國貨，疫苗是拿來救人的，疫苗的有效性、安全性還有能否得到國際認證，也是很多國人關心的重點，為讓國人安心施打，建議國產疫苗應比照國際進行三期人體實驗，再打到國民身上，國民比較安心，也才能讓國產疫苗與國際接軌，若國產疫苗能進行三期人體實驗，個人願帶頭做三期試驗的試驗者。

國民黨立委林為洲昨日也PO出露手臂照，表態自己願將手臂留給國產疫苗，將國際疫苗留給台灣人民，「我很清楚國產疫苗尚未經過三期驗證防護力，可能無法抵抗新冠病毒。我很清楚國產疫苗可能無法得到國際認證，未來出國會超級麻煩。」並點名民進黨立委跟上，「展現你們的台灣價值，出來打球吧！」

日本贈送台灣的124萬劑AZ疫苗，中央已陸續配發自各縣市施打，但重災區新北市拿到的劑量卻與高雄相差無幾。江啟臣表示，疫苗不足是事實，在這個狀況下，指揮中心的分配應要以能有效管控疫情為考量，特別是重災區能達一定效果的分配才較能服眾，否則在疫苗不足情況下，容易讓人民質疑是否能有效管控疫情，而最重要的還是要趕快找到有效及安全的疫苗讓民眾施打。

疫苗資源吃緊，但衛服部日前卻有條件通過BNT疫苗的緊急授權。江啟臣表示，對於向國外採購國際認證疫苗，國民黨始終呼籲政府要開大門、納善意，BNT疫苗採購反反覆覆，政府的決策、答覆及回應幾乎每次都不一樣，到底能不能來、准不准買的問題出在哪裡，能不能一次說清楚？

江啟臣呼籲，政府請以老百姓性命為重，現在最重要的是讓當前疫苗採購可以順利進行，讓人民能得到國際認證且有效的疫苗。只要是國際認證且有效的疫苗，政府都應該用開放協助的態度來幫忙疫苗採購、進口或捐贈，而不是用官僚心態阻撓、甚至拖延，再拖下去只會讓台灣老百姓喪失更多的性命。