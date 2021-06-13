玉里警分局派出所員警前往轄內玉山國家公園八通關古道、羅山遊憩區、六十石山、赤柯山等景點巡視，目前尚無遊客擅闖逗留。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府11日起一連4天在花蓮、玉里車站，及市衛生所前增設快篩站，截至昨天共有370人篩檢，結果全是陰性。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台進入三級警戒，中央不斷呼籲民眾避免長途移動似乎見效，端午連假第二天，蘇花路廊車流量較去年同時期減少近8成，中橫公路天祥閣口段交通順暢無比，車速均可維持在50公里，各景區也不見往年遊客接踵而至的景象，可謂歷年人車最少的端午佳節。

花蓮今天天氣晴朗，蘇花路廊整體路況堪稱順暢，公路總局第四區養護工程處統計，每小時交通量約200至300輛不等，截至早上9點，宜蘭往花蓮方向車流量為943輛，花蓮往宜蘭方向535輛，連假期間蘇花路廊累積交通量較去年端午節同時期減少約7成7。

蘇花路廊行車時間，蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下約為88分鐘，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上則約為85分鐘。

新城警分局表示，截至上午10點整，轄內台9線蘇花改和平至嘉里段沿線南、北向車流少，車速山區可維持60公里，平面道路70公里以上，台8線東、西向車流少，天祥-閣口段車速可維持50公里，台14甲線車流少，上述路段交通皆順暢。

熱點風景區如崇德、匯德遊憩區、白楊步道、綠水步道、九曲洞、及合歡山風景區（小風口、石門山、松雪樓）等，均無遊客逗留。

南區部分，玉里警分局表示，派出所員警前往轄內玉山國家公園八通關古道、羅山遊憩區、六十石山、赤柯山等景點巡視，目前尚無遊客擅闖逗留，呼籲民眾勿前往管制風景區，否則可開罰3千元到1萬5千元。

此外，縣府11日起一連4天在花蓮、玉里車站增設快篩站，上午8點到最後一班到站的火車，都有篩檢人員在月台待命，供旅客篩檢，另針對自駕民眾，則可到花蓮市衛生所預約快篩，截至昨天共有370人篩檢，結果全是陰性。