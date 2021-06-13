台中市北區陝西路一間汽車旅館，昨(12日)下午傳出住宿男子猝死意外。警消獲報到場發現林姓男子陳屍房間內，下半身光溜溜，周圍還散落一堆保險套，因現場並無打鬥痕跡，入住時陪同的女伴凌晨已離開，警方一度初步懷疑男子可能是因「人與人的連結」而樂極生悲，經調查女方身分，查出是一名林姓女子，警方上午傳喚女方到案，女方表示兩人僅是當天認識的網友，只有在房間內喝酒，並沒有發生性關係，但男方喝醉後有脫褲，讓她嚇得逃跑，警方將在今天下午解剖釐清死因。

警方調查，死者是41歲林姓男子，11日晚間11點多帶著1名女子辦理入住汽車旅館，兩個小時後，該名女子先行離開，直到昨日過了中午退房時間，房務要通知客人逾時未退房，卻無人回應，遂通知旅館吳姓經理到該房內查看，赫然發現房客倒臥在房間內，立即通報119前往救護，救護人員到場時，男子已明顯無生命徵象。

由於近日新冠疫情嚴峻，全國傳出多起猝逝後確診案，警方不敢輕忽，透過男子留宿時登記的身分證字號，向衛生與民政系統核對林男身分，確認林男並非居家檢疫或確診者匡列的接觸對象。

由於警方一度懷疑是有進行校交易後猝死，立刻循線清查女方身分，查出是一名林姓女子，上午將林女喚到案。但林女喊冤表示，雙方只是剛認識的網友，相約在摩鐵內喝酒，並未發生任何親密關係，但男方喝醉後曾脫褲想要有進一步行動，她見狀後立刻藉故離開，不知道事後發生何事。

警方勘驗現場時，發現男子下半身赤裸，一旁還散落保險套，現場周邊也滿是空啤酒瓶，警方勘查現場，沒有打鬥痕跡，死者身上也無明顯外傷，死亡原因待檢方相驗釐清。

家屬獲報林男猝逝消息後相當訝異，由於他獨自1人在台中工作，目前單身，家人對其有無交往對象等私生活並不清楚。