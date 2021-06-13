圖為五月一日起國內新冠疫情的每日發病趨勢。（翻攝自沈政男臉書）

國內昨天新增250例本土個案，26人確診死亡，有記者問中央疫情指揮中心指揮官陳時中，「為什麼每日依然新增兩百多例，何時可以降下來？」陳時中講不出來，對此，精神科醫師沈政男說，他來幫陳時中回答，「就要降到每日新增200例以下」。

「陳時中講不出來，我來幫忙！」沈政男昨天在臉書表示，從6月12日的發病趨勢圖可看到四波發病高峰，第一波是萬華群聚，後三波是家戶感染，每隔一星期就會感染出一個小高峰，但越來越小，目前其實每日發病人數已經低於200例，但每日確診也包括了十幾天前的案例，因此超過200例。所以疫情下降的標準，「就要降到每日新增200例以下」。

沈政男表示，發病趨勢圖中的紅色下降曲線，本來是萬華群聚會走的趨勢，但因為家戶感染而產生後續幾波高峰。有專家指出，澳洲去年封城三個月，才讓代表病毒傳染力的Rt降到0.3，意思是台灣也要三個月，這其實是誤解，「事實上澳洲在去年7月23日以前，沒有施行戴口罩強制令，導致疫情壓不下來，而施行以後8天，發病高峰就被折彎下來，一個半月後就降到單日新增病例個位數了。」

而疫情降溫的另一個指標，則是雙北的快篩陽性率又繼續下降，沈政男直言，現在應該要分析一下，目前新增案例，有多少在匡列之中？如果是匡列之中，那麼新增案例就會快速下降，反之，就必須檢查，到底哪個防疫環節出了問題。

而疫情為什麼可以降溫？沈政男坦言，事實證明，疫情就是被侯友宜與柯文哲控制下來了，甚至台北市6月9日的Rt值已將降到了0.58了，「這，才是大局所在」。至於台灣死亡率偏高的問題，他則建議可以問指揮中心八十歲以上，每個年齡層的確診死亡率是多少？如此一來就能跟國際比較，台灣是否偏高。