取自謝長廷臉書

日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，駐日代表謝長廷今天在臉書貼出130多家企業和團體，在日本產經新聞刊登寫著「謝謝日本！患難見真情」的廣告，並表示，今後推動台日友好的路上，期待有更多朋友加入。

國內疫情嚴峻，卻苦等不到疫苗，日本政府6月4日雪中送炭提供台灣AZ疫苗，數量超過蔡政府目前採購進口的疫苗，各地區也已開始施打。

謝長廷今天在臉書貼出台灣企業和團體今天在日本產經新聞刊登的廣告，其中一頁寫著「謝謝日本！患難見真情」丶「台灣人有志一同」丶「在台灣新冠肺炎疫苗的取得面臨極大困難之際，日本政府迅速伸出援手，將124萬劑疫苗無償提供給台灣，對於日本政府及國民們迅速因應的心意，我們由衷感謝。」

另一頁廣告畫上大大的紅色愛心，寫著「感謝日本給我們的124萬劑疫苗與勇氣」「今後台日友誼將更深化」「今後我們也會推動台日友好」。

謝長廷表示，「全版登報，真心感謝」由台灣傳統基金會和台灣櫻花返郷會發起，130多家企業和團體響應的登報感謝，今早看到了！

他說，斗大的「感謝」，紅白字體、黑熊圖案，配合「患難見真情」的簡單文字，訴説台灣的真心感謝，也看出主辦單位的用心。「今後推動台日友好的路上，期待有更多朋友加入！」