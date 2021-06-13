據央視報導，今天（13日）早上6點30分，大陸湖北十堰市張灣區艷湖小區發生天然氣爆炸案，據了解，目前已造成37重傷、11人死亡。

當地消息指出，截至今日上午11時，前方現場救援指揮部搜救出144人，目前均在醫院接受救治，其中重傷37人，死亡11人。

目前事故原因還在調查當中，武警湖北總隊十堰支隊派出40名官兵赴現場參與救援，目前仍有人受困於倒塌的建築物中。

事故發生後，湖北省委書記應勇第一時間作出批示，省委副書記、省長王忠林正趕往現場組織救援。