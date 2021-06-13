湖北十堰天然氣爆炸案 37人重傷、11人死亡 13:132021/06/13 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖北十堰市張灣區艷湖小區今早發生天然氣爆炸案，目前已造成37重傷、11人死亡。（取自央視截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視報導，今天（13日）早上6點30分，大陸湖北十堰市張灣區艷湖小區發生天然氣爆炸案，據了解，目前已造成37重傷、11人死亡。 當地消息指出，截至今日上午11時，前方現場救援指揮部搜救出144人，目前均在醫院接受救治，其中重傷37人，死亡11人。 目前事故原因還在調查當中，武警湖北總隊十堰支隊派出40名官兵赴現場參與救援，目前仍有人受困於倒塌的建築物中。 事故發生後，湖北省委書記應勇第一時間作出批示，省委副書記、省長王忠林正趕往現場組織救援。 廣州接種新冠疫苗 突破千萬人 近期確診新低！本土增174例 死亡26人 #37 #重傷 #11人 #現場 #爆炸案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 湖北十堰爆炸案 民眾睡夢中被炸醒 床上驚見碎玻璃 13:522021/06/13 兩岸 宜蘭20歲男赴美染疫 康復返台又確診 足跡公布 16:012021/06/13 生活 南市端午返鄉篩檢站 1人快篩陽性 04:102021/06/13 地方新聞 德州奧斯汀市中心槍擊案14傷 1嫌被捕另1嫌在逃 07:572021/06/13 國際 揭露台電給限制性招標案 宅神狠酸周玉蔻：難怪最近又活跳跳充滿電力 09:342021/06/13 政治 台中新光三越櫃姐染疫 叩6801人自我健康監測 04:102021/06/13 焦點要聞 湖北十堰爆炸釀11死 鄰近居民睡覺被爆炸聲驚醒 14:042021/06/13 兩岸 龜山某工廠累積22確診 全員今再採檢 04:102021/06/13 地方新聞 男沒穿褲摩鐵猝死 警疑樂極生悲 04:102021/06/13 社會新聞 17人聚賭赫見8歲童開罰至少102萬 04:102021/06/13 地方新聞 還能接受多少人死亡 04:102021/06/13 時論廣場 兩岸熱門新聞 G7對抗中國策略現分歧 歐盟傾向合作為主不採強硬立場 - 兩岸 陸疫苗仍在歐盟審核 歐洲國家可自行決定接納陸客疫苗護照 - 兩岸 陸疫苗護照概念獲支持 歐洲議會通過旅行用新冠證書決議 - 兩岸 中美影響力大比拚 歐洲民調：拜登未扭轉美形象 中國持續提升 - 兩岸 如果中美開戰俄支持誰？俄駐華大使：這種事不會發生 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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