男子餓昏頭駕車2次失控 360度迴轉撞上3汽車、1警車 (一)

男子餓昏頭駕車2次失控 360度迴轉撞上3汽車、1警車(二)

基隆一名吳姓男子今早6點多駕車行經信義區培德路時，突闖紅燈失控撞上停放在路邊車輛，警方接獲通報到場時，吳男又突然倒車360度大迴轉，差點撞上行經機車和員警，所幸無人受傷，警方對吳男進行酒測，酒測值為零，詳細肇事原因仍待調查釐清。

據了解，吳男一早駕駛橘色小客車，行經培德路時，先是闖紅燈撞上停在路邊3輛汽車，由於撞擊聲相當大，附近居民從睡夢中驚醒，起身查看發現道路一片狼籍，立即報請警方到場。

基隆市警察局第二分局東光派出所接獲報案，派員到場了解，未料，員警在場拍照蒐證時，吳男竟又突然倒車橫跨雙向道，360度大迴轉，有一台行經機車撞見立即躲開，站在路中央繪圖製表員警也嚇的往旁邊跳，所幸2人及時反應才未發生憾事，而車輛直到撞上警用機車和其他車輛後才停止。

吳男向警方表示，自己罹有糖尿病，可能因未進食，血糖過低頭暈才會釀禍，員警對吳男進行酒測，確認無酒駕情形後，將吳男送往醫院觀察救治，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。