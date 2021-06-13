端午連假為避免民眾返鄉，交通部祭出嚴格匝道儀控管制，卻苦了上班族與物流業者，民怨四起。時代力量立委邱顯智助理林佳瑋狠酸，恭喜交通部，成功達到了讓大家都不想上高速公路的目的了，但完全沒有考慮到物流業者和救護車。

林佳瑋昨（12）日在臉書表示，看到高公局因實施「嚴格匝道儀控管制」，在某些地方綠燈實施四秒鐘，導致大塞車的新聞，真的覺得「為什麼交通部不廢掉算了？」甚至有人還沒上高速公路就塞車，他指出，高公局的目的就是要讓人「很難上高速公路」，進而達到「不想返鄉」的目的。

交通部達到目的了，卻沒有考慮到物流業者與救護車，林佳瑋說，因為疫情運量無法紓解，物流業者停收低溫包裹到6月15日，現在又把大家卡在路上，甚至前陣子為解決運量問題，找來原本就人力不足的嘉里大榮，最後直接「倒貨」。

至於救護車被卡住，林佳瑋表示，這點更是完全不能開玩笑，像住在桃園的民眾，唯一的醫學中心就是林口長庚，經由高速公路去最快，但現在這樣搞還得了？而希望大家不要返鄉，於是呼籲民眾退掉高鐵台鐵的票，其實一開始就不該讓高鐵、台鐵賣這麼多票，「但你不敢嘛！」也可能有些人因退票轉而開車上路，然後通通卡在嚴格匝道儀控。

林佳瑋最後諷刺說道，「稱讚一下高公局，你成功達到不想上路的目的了，但是，我覺得蠻扯的，因為，你使用的是鯀的圍堵政策，而不是大禹的疏導政策。」