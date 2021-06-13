弘文中學的專題成果發表改採線上進行，透過網路讓學生分享1年來的研究成果。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

全台防疫三級警戒，各級學校均採線上進行課程。台中市弘文中學克服疫情阻撓，指導教師緊急應變，將200組專題成果發表改為線上，500多位師生分成16個場次進行發表與交流，無論是語文、數學、健體、藝術、自然、社會領域，皆有豐碩的成果，和現場觀看一樣精采。

弘文中學的專題實作是高中二年級的必修課程，學生依據個人興趣與方向，選擇主題進行為期1年的研究。受疫情影響，弘文中學停止到校上課，專題指導教師將200組成果發表改採線上進行，齊聚師生、教授及專家學者等，透過網路讓學生分享精采的研究成果，也從別人的身上學習。

500多位師生分成16個場次進行發表與交流，無論是語文、數學、健體、藝術、自然、社會領域，皆有豐碩的成果，尤以防疫時事是今年專題的熱門題材。

英語文專題的黃映筑和許睿恩同學從去年開始與夏威夷中學展開筆友交流，比較夏威夷與台灣的防疫措施，交流彼此的看法。國語文專題的尤宇傑同學以報導形式讓人瞭解台美防疫措施的差異。

同學們表示，過程中要到國外網站蒐集資料，考驗英語閱讀能力，更要學習生物科技的專有名詞，更是一大挑戰。新課綱的第一屆有如此亮眼的表現，弘文師生都感到非常開心。

校長張輝政表示，為期1年的專題實作能訓練學生對問題的探究，培養問題解決、邏輯思辨的能力，過程中也訓練學生團隊合作與溝通表達。專題實作不僅能培養學生出社會、面對未來的能力，也是大學期待在歷程檔案中能看見學生的個人特質，更有利於大學入學申請。