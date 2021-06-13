衛福部次長石崇良指台北萬華為這波本土疫情的破口，引各界眾怒，連衛福部長陳時中都代為出面道歉。而被外界質疑為真正疫情破口的機師檢疫「3＋11」決策，監察院也已介入調查。國民黨立委李德維今日於臉書表示，石崇良的發言，是曝光了民進黨政府最新的「認知作戰」計畫。

李德維表示，早在石崇良以前，桃園市長鄭文燦就說過桃園市的病例與雙北有關，隱約在鋪排節奏，「甩鍋」自己所轄諾富特飯店的缺失。中央流行疫情中心指揮官陳時中在立法院也開始改口「3＋11」不是破口，每每被問起相關議題，甚至還惱羞成怒。

「但還記得嗎？五月中旬，當蘆洲與宜蘭分別爆出不明感染源的社區感染時，陳時中為了不要升級警戒，還喜孜孜地宣布說病毒的基因定序，與華航諾富特群聚的病毒一樣，可以『鬆一口氣」』。」李德維指出，結果一個月之後，陳時中的態度丕變，且不只他，而是許多人同時避談「3＋11」，卻劍指雙北市及萬華，很難不被聯想，又是「中央廚房」統一上菜了。

李德維表示，萬華鄉親無庸置疑是破口的受害者，萬華鄉親也是快篩的先行者，他們承受病毒的第一擊，也勇敢站出來示範，接受篩檢，可以戰勝疫情。按目前的新增病例來看，萬華撐過來了，等到警戒降級，就換我們出力，讓萬華重新站起來！

李德維提及，萬華也是有區域立委的，但「他」平常高談闊論，又是香港民主，又是圖博獨立，又是維吾爾人權。結果疫情就像一面照妖鏡，真正的考驗一來，卻連投票給自己的鄉親都棄之不顧，跪舔民進黨、檢討在野黨，還扯台北市政府防疫後腿，「有臉見萬華父老嗎？」