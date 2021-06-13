大陸互聯網大廠加班是常態，也導致年輕員工猝死的新聞頻頻爆出，近日「騰訊試點強制6點下班」卻登上熱搜。據《證券時報》報導，騰訊旗下的光子工作室，從6月14日起開始推行「強制不加班雙休」的政策，還要求每週三員工必須在6點下班，同時嚴格按照法定節假日休假，如果因特殊情況需要加班，必須提前向領導申請並闡明理由。

總體來看，加班機制中要求員工在週三以外的工作日，必須早於晚上9點離開辦公區域，每日扣除休息時間安排的工作時間為7個半小時，雖與傳聞中的早9晚9的說法大體吻合，但正式工作時間並未超過勞動法規定的8小時。

此外，光子還額外設定一個週三健康日，員工每週三下午6點即可下班，且週末與法定節假日同樣按照國家規定進行休息，並明令嚴禁週末連續兩天加班。

對此，有大陸網友表示，週三準時下班，其他時間9點前「儘量」下班。總結是每週只遵守一天勞動法；也有網友表示，這個週三健康日已經好幾年了，沒啥好吹捧的。但這個強制9點下班意義重大的，透露有同學之前在騰訊實習，正式工和實習生經常1、2點走的，其實也沒啥工作就是耗著，實習生先走就別想轉正了。

光子工作室的加班新規定，雖然遭到不少網友的吐槽，但是也得到了不少行業內人士的支持。

回顧2015年12月13日，騰訊技術研發中心語音引擎組副組長李俊明在陪懷孕的妻子散步時猝死。知情者爆料，李俊明的死是因長期加班過勞導致，多名員工聯名要求騰訊正視員工過勞加班問題，避免悲劇再度發生。當時騰訊COO任宇昕也在內網撰文反思加班嚴重情況，並承諾採取各種措施減少加班。