疫情嚴峻，全國宣布進入第三級警戒，郭姓婦人上月25日因外出未戴好口罩，卻拒絕員警出示證件，但她在隨同女警返回派出所查驗身分途中，多次對女警辱罵「妓女配槍」，警訊後依《社會秩序維護法》送辦，法官裁罰郭婦6000元。

台灣因新冠肺炎疫情肆虐，全國宣布自5月19日起提升疫情第三級警戒，員警對於未戴口罩的民眾進行勸導，否則依法開罰。

今年5月25日上午11時許，郭姓婦人行經北市萬華區，因口罩未戴好，經警方勸導並要求出示證件，但郭婦拒絕出示證件，僅同意隨同女警返回龍山派出所查證身分，不過，郭婦卻在途中一時情緒激動，多次辱罵執勤廖姓女警「妓女配槍」。

警方認為，郭婦行為已構成《社會秩序維護法》的妨害公務非行，警訊後將郭婦函送台北地院簡易庭裁處。

法官依據警方蒐證錄影畫面、譯文、調查報告及郭婦筆錄，認定郭婦辱罵女警，已違反《社會秩序維護法》第85條第1款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」規定，裁罰6000元。