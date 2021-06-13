西武獅隊與中日龍隊3連戰最終戰，台灣好手吳念庭續扛「4番」，他在4局下第2打席敲出安打，連8場比賽有安打也完成生涯百安里程碑，隨後靠著隊友高飛犧牲打推進、安打護送下跑回球隊第3分。

吳念庭前役生涯首度打第4棒，他也繳出單場3支2的好表現，生涯安打數累積到99安，距離百安只差一步，今天他繼續扛第4棒、鎮守二壘。

吳念庭首打席敲出游擊滾地球出局，不過在第4局再度上場打擊，敲出右外野安打，助隊攻佔一、三壘，這支安打也是吳念庭日職生涯百安，寫下生涯里程碑。

吳念庭2016年展開日職生涯，但前5年表現並不突出，安打數僅累積44支，但今年季初在陣中傷兵較多的情況下獲得先發機會，他也把握住機會，不僅生涯首轟出爐，本季表現更是大爆發，今天再完成生涯百安里程碑。

吳念庭也成為第5位達成生涯百安的旅日台將，前4人分別是陳大豐（1089安）、林威助（270安）、陽岱鋼（1163安）及王柏融（今天賽前119安）。