蕭敬騰昨穿雅痞黑色西裝亮相。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）12日受邀「百度潮盛典」演出，以一身雅痞黑色西裝華麗亮相、魅力四射，吸引超過1600萬名歌迷上線觀看。為了呼應盛典主題「科技」，老蕭特別選唱將外星、太空船、科幻集於一身的〈薩哈星球〉，動感的夢幻節奏加上老蕭可愛獨特的「17N9」自創舞步，歌迷紛紛留言：「根本是3D環繞星際體驗，彷彿蒞臨了屬於老蕭的〈薩哈星球〉。」

老蕭近來除了歌唱事業更頻頻發展副業，他今年斥資1.5億打造全新餐飲品牌「傅面面」，昨演出結束後，主持人端出「這一面心裡面」的超大碗公，好奇詢問老蕭的成都麵館「傅面面」都這麼大碗嗎？他表示：「一碗麵最基本的只要6塊人民幣。」主持人驚訝追問：「這樣吃得飽嗎？」老蕭掛保證回應：「巨飽。」並表示分享美食是自己這幾年一直都很想做的事，希望可以分享美食給更多朋友，花六塊錢人民幣就能品嚐到吃飽的市井好味道。

工作滿檔的蕭敬騰，現在手上除有《草莓星球來的人》、《怦然心動20歲》等真人實境節目外，新歌〈禁愛條款〉也將於16日數位上線，這是他首度與韓國歌手鄭容和合作全新華語單曲，將收錄於鄭容和以SOLO歌手身份進軍華語樂壇的首張EP《和.唱 STAY IN TOUCH》。