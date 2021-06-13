妙齡女捷運站噴防狼辣椒水 嗆傷站務人員

妙齡女捷運站噴防狼辣椒水 嗆傷站務人員 (二)

北市捷運中山站上月中發生一起女子疑遭騷擾，在月台上噴灑辣椒水，攻擊1名男子，過程中波及1名站務人員，警消到場趕緊用清水清洗舒緩不適。警方表示，還好女子在月台上噴灑，若是在車廂密閉空間，恐怕會造成1到2個車廂內的乘客淚流滿面，呼籲遭偷拍、騷擾的旅客，可使用車廂門邊的緊急通話鈕報案，不要任意噴灑辣椒水。

上月10日，20多歲的蔡姓女子，因鄰座身材高大的鄭姓男子，手臂、腿部碰觸，兩人在車上就有口角，行經中山站停靠時，鄭男更跟隨在蔡女後方下車，急欲解釋，不料在月台上，蔡女從包包拿出辣椒水，朝鄭男噴灑，正巧一名站務人員站在旁邊，遭空氣中辣椒水導致站務人員眼睛疼痛睜不開。

站務人員、鄭男隨即以清水沖洗，紓解疼痛，蔡女對鄭男提告性騷擾，鄭男則控告傷害。蔡解釋，因鄭男身材高大又跟隨下車，一時驚嚇，拿出辣椒水防衛。捷運警察表示，裝有辣椒水的防狼噴霧，容易受到風向或空間大小，密閉車廂或站體內噴灑，很容易波及無辜乘客，衍生過失傷害或違反社會秩序維護法，還會引發乘車旅客騷動。

警方說明，如果在捷運站內，碰上疑似性騷或偷拍情形時，可立即「換位置」、「蒐證」、「按下緊急通話鈕」，也可以使用「北市警政APP」的求救警示功能，等待站務人員或警方到場處理。