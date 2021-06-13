曾獲「台灣醫療典範獎」的「小鎮醫師」陳錦煌，今13日在臉書PO文建議「換個懂得醫療的指揮官」。（取自陳錦煌臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

曾獲「台灣醫療典範獎」的「小鎮醫師」陳錦煌，今13日在臉書PO文建議「換個懂得醫療的指揮官」。（取自陳錦煌臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

曾獲「台灣醫療典範獎」的「小鎮醫師」陳錦煌，長期觀察國內外新冠肺炎疫情走向，今13日在臉書指出，台灣死亡率高，不少死後才確診，或是得病迅速死亡，代表台灣醫療體系整備不足，至於補救方法？「我建議換個懂得醫療的指揮官」。

陳錦煌受訪時指出，他純粹是就事論事，不想陷入口水戰，也不願批評陳時中，而是台灣此時確診重症和死亡比例沒辦法降下來，讓他很憂心，尤其新冠肺炎是全世界第一次面對的疾病，更應該謙虛面對，聽取各方意見，此時已不是政治問題或流行病學問題，應回歸醫療專業，以醫療為主。

陳錦煌說，他執業40年，經歷過腸病毒、921緊急救難安置和SARS，長期觀察台灣醫療的變化，新冠肺炎出現後，他們組成社區防疫聯盟，就是在學習國外的經驗，台灣現正處於關鍵時刻，但目前的指揮官卻很難解決眼前死亡率高的問題，指陳時中似乎還停留在1年前的成功經驗，「這是我所擔心的」。

陳錦煌認為，台灣疫苗少，快篩、PCR不足，醫院緊急治療物資又不夠，代表醫療整備不夠，一年多來的超前部署其實是零，並舉雙北為例，萬華疫情擴散時，曾發生救護車找不到醫院送病人的狀況，現很多縣市沒有雙北大量確診者的實戰經驗，同樣狀況可能也會發生，代表全國醫療資源需健全整備，而這就涉及醫療專業和格局，這部分「陳時中應該沒有這樣的能力」。

陳錦煌說，人命關天，以前可以隔空喊話，現在是實戰，敵人已經在我們身邊，既然已知醫療整備不足，就應好好思考如何把醫療體系完整、健全配置，不過陳時中也為台灣守了一年，很辛苦、很感謝他，只是今非昔比，相關防疫作為的判斷應回歸醫療專業，而不是用政治來解決台灣的眼前的問題。

陳錦煌臉書PO文全文：

社區防疫最令人洩氣恐怖的事

死亡率高

以及不少死後確診

得病迅速死亡

代表台灣整個醫療體系整備不足

無法及早診斷及早因應

有沒有立即補救方法？

目前我建議換個懂得醫療的指揮官

立即停止口水戰

萬華是不是破口

已經不是最重要

也不要爭論

疫苗如何、買多少

怎麼製造或怎麼進口

重要是先確定如何在最短時間

把足夠的疫苗打進最需要的人身上

這些都需要全國團結一致

不分藍綠不分公私不分中央及地方

才能作到

因為社區防疫已進入最艱困階段

連醫師也會染疫死亡

而且任何人在任何地方及任何時間

都有風險

九二一大地震之所以令人恐慌

就是這種「無差別」式的破壞及傷亡

內湖小燈泡的事件

為何震驚台灣社會

原因也是如此

人類文明的開始

是這「無差別」式恐慌逼出來

也是人之所以需要宗教的原因

去年四月受邀到嘉義市演講社區防疫

我將定義社區防疫為：

「人人、時時、處處」共同防治之

背後理由也是如此

既然台灣既已經走到這地步

那些確診數低的縣、市

應更積極整備

學習雙北處理大量病患的經驗

好的學習壞的改進

儘速施打疫苗、及時診斷安置、如何通報處理輕症或無症狀感染者、

不要聽那些吃飽無事作

專門練肖話的名嘴

或心有偏見的政客的話

天佑台灣