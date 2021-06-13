台灣仍在三級警戒，但端午連假國道爆出車潮、菜市場也湧入大批民眾，新北市雙和醫院急診科醫師柯世祐發文分享一家三口染疫的故事，奶奶確診病逝、爸爸染疫需要住院、年幼的女兒則要隔離，知道要與爸爸分開後小女孩狂哭。結果他下班看新聞卻發現高速公路大排長龍，讓他不禁倒吸了一口氣「這個端午節，很可能是許多人這輩子的最後一個端午節了」。

新北市雙和醫院急診科醫師柯世祐今在臉書發文分享，一名40多歲的男子出現咳嗽、發燒、呼吸喘的症狀，被救護車送到醫院來，身邊還跟著一個小女孩，經過訊問後才知道，他們是單親家庭，而男子的母親前陣子不敵疫情，已不幸病逝。

柯世祐表示，他當時站在戶外篩檢所看診，雖然背後有空調系統，但全副武裝的他仍舊熱到狂流汗。拿著會破音的喇叭詢問病人，才知道年幼的女兒是家中最早出現症狀的，發燒後採檢確診，在家等待2天後父女兩人一起被安排住進檢疫所，而男子的母親在孫女確診隔天開始發燒，入院後2天就走了。

柯世祐指出，替病人做檢查的過程中，他突然聽到一陣淒厲的哭聲，打開診間的鐵門一看，是小女孩正在被抽血，只見她張大著嘴巴、嚎啕大哭，彷彿在向病毒控訴，隨後男子的X光檢查結果傳來，看起來左下方有肺炎症狀，又是一個需要住院的病人。

柯世祐告知男子需住院，對方一副有準備的神情，但眉宇之間隱約可看出他的不捨，醫師忍不住問，那小女孩要怎麼辦？男子聽了表示「我想辦法找找看有沒有親戚可以來照顧她。」醫師聽了內心感嘆「照顧一個確診隔離中的6歲女童，那親戚也要有染疫的心理準備啊！」

柯世祐說，男子向女兒慢慢解釋，但小女孩聽了卻再次哭了，眼前的狀況讓他忍不住想「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼？妳在哭病毒的無情嗎？ 它奪走了妳的奶奶，如今也許也要搶走父親？妳在哭這一走，也許就是永別？還是妳只是單純覺得害怕？希望這個爸爸可以度過這一關，順利出院」。

柯世祐表示，結果下班看新聞，只見高速公路上大排長龍的畫面，讓他不禁倒吸了一口涼氣，「這個端午節，很可能是許多人這輩子的最後一個端午節了」。