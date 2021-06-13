紐約洋基救援投手查普曼(Aroldis Chapman)意外連續兩場砸鍋，前一次對戰雙城他在9局下半挨一發兩分炮花光領先，還被追打一發兩分炮直接輸掉比賽。休息一天之後對戰費城人，洋基9局下沒派查普曼（比數平手），10局下半才讓他登板，這次又被擊出再見安打，費城人8-7險勝，洋基吞下2連敗。

外界懷疑是查普曼球速下滑，壓制力減弱。查普曼透過翻譯說：「我感覺很正常，跟往日沒有任何不同，只是比較倒楣。硬要說的話就是我的球速沒有以往快，打者在等我的快速球。」對雙城的時候查普曼最快球速仍有97.8英里（時速157公里），但這與他平日動輒99甚至100英里的球速有落差。

對戰費城人之役，雙方10局下7比7平手，費城人有起始跑者放置在二壘，讓投球難度大幅上升。查普曼一登板就以快速球攻擊好球帶，費城人詹考斯基(Travis Jankowski)短棒偷襲，查普曼撿球想傳三壘但沒人在家，改傳一壘又失手暴傳，被攻上一三壘。接著瑟古拉(Jean Segura)一棒打成強勁滾地，雖然被三壘手擋下沒有出去，但回傳本壘晚了一步，成為再見安打！

洋基總教練布恩(Aaron Boone)說：「我們不講什麼雖敗猶榮，不過我們打得很好，進攻方面已經覺醒了，得繼續保持下去。」

對於洋基的好消息來說就是打線甦醒，去年打擊王勒馬修(DJ LeMahieu)最近7場敲出9支安打，史坦頓(Giancarlo Stanton)最近7場則有3支全壘打、8打點。上周洋基無論輸贏，每場至少都攻下5分，比他們本季前60場的平均3.72分大幅提高。