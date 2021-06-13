13日上午傳出世新大學球員阿巴西將跟還沒正式宣布成軍的新北中信，簽下「3+2」複數年合約，且有500萬元簽約金的消息，不過這個消息已經遭到阿巴西的經紀團隊嚴正否認，「阿巴西現在還處泡泡階段，我們要怎樣跟新北中信簽約呢？」

阿巴西經紀團隊口中的「泡泡階段」，就是阿巴西從上月底就以歸化球員身份加入中華男籃，且進行隔離集訓，接著明天就要前往菲律賓參加以「泡泡模式」進行的亞洲盃資格賽，根本不可能有機會當面完成簽約，更重要的是雙方仍處談判階段。

「我不否認我們有跟新北中信談過，因為先前他們有來問過我們，阿巴西大學畢業之後想去哪裡打球的想法，但完全只是初步談判而已，」阿巴西的經紀團隊表示，「所以怎麼可能談好幾年合約或簽約金，要說到這些的話，一切都還早！」

阿巴西的經紀團隊除了嚴正否認阿巴西簽約新聞，更特別感謝中華籃協這次幫忙阿巴西以歸化球員打亞洲盃資格賽的辛勞，因為光是送資料給亞洲籃總審核，籃協這次可說大傷腦筋，甚至花費一段時間，才好不容易搞定阿巴西能為台灣出戰。

「說起來都感覺很複雜，因為阿巴西爸爸是塞內加爾人，媽媽來自中非共和國，後來也有美國國籍，阿巴西又在日本出生，」阿巴西的經紀團隊表示，「所以籃協必須得到4個國家確定他沒幫當地國家隊出賽過的證明文件，真的很辛苦！」