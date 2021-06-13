端午連假第2天，台南市鬧區13日人潮略增，4座返鄉篩檢站再添190人前往快篩，全為陰性，12日快篩陽性的個案，經過進一步核酸檢測為陰性，台南市3天返鄉快篩累積538人，僅約預估3000多名返鄉者的2成。

防疫決戰端午，台南市13日街頭人車漸增，台南市衛生局設置的4座篩檢站再增加190人前往篩檢，全為陰性反應，12日在新營醫院篩檢反應陽性的民眾，經過PCR核酸檢測報告出爐為陰性。台南市呼籲返鄉者持續前往篩檢，全力防堵病毒南侵。

台南市基層警員表示，12日執行鬧區巡邏，已感受到人潮與車潮漸增，預估為返鄉效應。

台南市估計端午返鄉潮約3000多人，預約篩檢700多人，自11日起，篩檢站3天來的篩檢人數共538人，還不到預約人數，有部分是未預約自行前往篩檢者，響應篩檢者仍有限。

台南市衛生局表示，返鄉篩檢是以鼓勵取代強迫，篩檢若發現確診，獎金發給里辦公室而非個人，政府會持續宣導返鄉民眾主動前往篩檢。

有民眾反應前往篩檢時發現篩檢站已關門撲空，台南市衛生局表示，南區松柏育樂中心、新化體育公園、永康衛生所與新營醫院共4座返鄉篩檢站，篩檢時間皆為上午8時至12時，返鄉者可在上午前往篩檢。