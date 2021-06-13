女星林采緹2011年在香港動漫祭cosplay《海賊王》的蛇姬，漂亮臉蛋和不科學的身材完全0違和，被封為真人版蛇姬。最近疫情嚴峻，她在家拍了一段5秒抖音，好身材根本不像一個孩子的媽。

林采緹昨（12日）在IG上傳一段抖音影片，表示：「只有五秒，看重播幾次自己說」畫面中，她放下一頭烏黑亮麗的過胸長髮，畫著清淡妝容，上身穿著淡綠色的無肩帶短背心，突顯F級的玲瓏曲線，搭配牛仔褲，將平坦的腹部和ㄦ字腰展露無遺，而且她時不時對著鏡頭放電，邊做出撫胸的舞蹈動作，讓大批粉絲忍不住一看再看，留言直呼：「重播N次」、「沒停過連續播」、「看到電話沒電」、「好漂亮」，還有網友打趣的問：「哇塞真的很閒餒，抖音都來了」林采緹妙回：「趁有洗頭趕快拍啊」。

除了放送5秒的火辣舞蹈片，林采緹也在IG限時動態開放網友提問，被問到對前夫胡睿兒的評價，她不忌諱的回應：「他很有才華，對他的音樂工作一路上是超乎常人的狂熱跟執著，他也是個夏天的好爸爸，是個很真實很做自己的人。」雖然胡睿兒當年背著將臨盆的她在夜店撿屍，但已不計前嫌，認為對方負起該有的代價了，更祝福胡睿兒「接下來一切越來越好」並附上一顆愛心符號，表露放下一切的心境。

被問到未來談戀愛會不會公開，林采緹表示：「不會特別覺得一定要公開，但公開了也無妨，前提是穩定了才會想公開」至於被問臉有沒有整過，林采緹態度大方的回應：「臉的大小沒有，其他有些地方有」公開承認有進廠維修。