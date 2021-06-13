京元電竹南廠外籍移工13日上午在造橋移工宿舍接受第3波PCR篩檢。（謝明俊攝）

京元電竹南廠外籍移工13日上午在造移工宿舍接受第3波PCR篩檢。（謝明俊攝）

京元電竹南廠外籍移工13日上午在造橋移工宿舍接受第3波PCR篩檢，篩檢前後都要消毒。（謝明俊攝）

京元電竹南廠外籍移工13日上午在造橋移工宿舍接受第3波PCR篩檢，篩檢前後都要消毒。（謝明俊攝）

京元電竹南廠本國籍員工篩檢已在12日完成，竹南廠快篩區帳篷仍維持。（謝明俊攝）

京元電竹南廠外籍移工13日上午展開第三波篩檢

京元電竹南廠移工13日展開第三波篩檢

陷入這波染疫風暴的京元電竹南廠，為了徹底清除疫情，13日上午在造橋臨時移工宿舍，展開第3波的PCR篩檢，受檢男女移工篩檢前後都接受徹底消毒，京元電在竹南廠對本籍員工全面篩檢行動，12日已完成全部5千多人篩檢，11日共篩出3名陽性，日後將由駐廠醫師持續不定期PCR篩檢，一旦發現有陽性者，一律不得入廠。

京元電竹南廠從5月30日爆發員工群聚感染後，迄今已逾2周，在中央流行疫情指揮中心派員進駐廠區成立前進指揮所全權指導防疫措施後，業者先將3棟竹南廠外籍移工宿舍依序降載、清空後，將全部近千名移工遷至京元電造橋移工宿舍分流安置，並在9日進行第2次快篩及PCR檢測，結果再度清出30人陽性，隨予隔離。

為了徹底查清所有可能帶原者，京元電13日上午8時開始，在造橋移工宿舍展開第3波PCR篩檢，所有前2波篩檢陰性的男女移工，全部都要再受檢，期望達到滴水不漏。

受檢男女移工，13日並未安排上班，在頭份為恭醫院及桃園敏盛醫院合組團隊的指揮下，男女移工們依序採檢，採檢前後，醫療團隊並要對每個受檢人員徹底噴消，移工排隊並要求維持社交距離。預計第3波篩檢工作將在1天內完成。

至於京元電竹南廠連續2天對本籍員工篩檢工作，在台北榮總的支援下，至12日業已完成全部5千多名員工篩檢，11日篩檢結果，出現3名員工陽性，12日結果尚待確認。