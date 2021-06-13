大陸國家郵政局12日公佈的5月郵政行業運行情況顯示，今年5月，全大陸快遞服務企業業務量完成92.2億件，較去年同期增長24.9％；業務收入完成864.2億元，較去年同期增長12.0％。

今年1-5月，大陸全國快遞服務企業業務量累計完成396.5億件，年增長50.1％。1-5月，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成5022.4億元，年增長24.3％。

1-5月，同城、異地、國際／港澳台快遞業務量分別占全部快遞業務量的12.8％、84.9％和2.3％；業務收入分別占全部快遞業務收入的8％、50.5％和12.9％。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降4個百分點，異地快遞業務量的比重上升4個百分點，國際／港澳台業務量的比重基本持平。

業內人士表示，隨著大陸江浙地區開始實施價格保護政策，惡性競爭的勢頭弱化，但一線寡頭的價格戰仍在進行，快遞行業份額競爭仍較為激烈。