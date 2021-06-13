台中市緊急宣布商請衛福部立台中醫院等4家醫院13日起一連兩天開放第一至五類人員預約施打。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市12日獲中央配發7萬劑AZ疫苗，13日緊急宣布商請衛福部立台中醫院、豐原醫院、中國醫藥大學附設醫院及童綜合醫院等4家專責醫院一連兩天開放第一至五類人員預約施打；由於事出突然，有民眾質疑，突襲式開放預約施打，請問13日是哪些人先預約接種了？對此，台中市衛生局回應：完全照中央規定辦理。

台中市12日獲配7萬劑AZ疫苗，市長盧秀燕於當日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會表示，中央規定這次開放前六類人員進行施打，不過施打的人數，遠超過分配到的疫苗

，她也表示，對大家最關心的第6類：75歲長者接種部分，應配發到的數量有限，優先給85歲長者從15日起一連3天接種，當時並未指出還未接種的第一至五類人員在何時開放接種。

台中市政府13日上午緊急發出訊息指稱，市府特別商請部立台中醫院、豐原醫院、中國醫藥大學附設醫院及童綜合醫院等4家專責醫院，一連兩天開放第一至五類人員預約施打；一至五類對象包含醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必要出國者、機構社福人員及其受照顧者與洗腎患者，統計仍有約57800人還未接種。

盧秀燕也在記者會上強調，施打的人數，遠超過分配到的疫苗，依照中央配發給第六類75歲以上長者的疫苗數量，為當地75歲以上老年人口數配27％優先開放85歲以上長輩施打，市府也規劃6月15日至17日，市府先造冊，發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種，通知單上也會標示施打地點與時間，無需另外提出申請。

由於分配量與需求仍有落差，台中市政府13日突襲式開放一到五類未接種民眾接種，並請請符合資格者先逕洽提供接種服務的院所，確認預約方式及開診時間後再前往接種。此舉引發民眾質疑，甚至直言，13日緊急協調的這4家醫療院所，究竟是那些人來得及提早預約？對此，台中市衛生局回應：一切照中央規定辦理。