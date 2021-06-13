網路上各大賣場、臉書社團近來出現1款宣稱「4層過濾技術」的口罩，不但標榜由台灣口罩大廠出品，獨家技術還具醫療器材許可證，一度造成搶購潮；不過1名網友經實測後發現，醫療口罩本該具備的「靜電駐極」技術，該口罩的靜電量竟為0，且追查下去該台灣廠根本沒有出這款口罩，連許可證都是仿的，怒批「根本只是防塵口罩」。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他日前從朋友長輩那拿到1款號稱比醫用口罩等級還高的「四層立體口罩」，不過他使用儀器測試口罩內的「融噴靜電布」，發現完全沒有靜電反應，此外他發現拍賣網頁上的文宣也寫出口罩由「台灣康匠首創，匠心製作」，但一查台灣康匠並無此款口罩，連底下品牌匠心也無。

網路上各大賣場、臉奢社團近來出現1款宣稱「4層過濾技術」的口罩，不過1名網友實測發現抗病毒效果極差。（圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

此外，該網友表示，該網頁還出示「醫療器材製造許可證」，但仔細一看證上寫的卻是另間口罩公司，名為「普惠醫工」，明顯漏洞百出，他提醒民眾應慎選口罩，尤其近來許多陸製口罩在臉書各大社團流竄，網拍購物平台也很多山寨假貨，尤其各式特殊圖案的口罩更容易出現假貨。

該網友強調，「一再發生有配戴口罩卻確診案例，除了有無正確配戴口罩，是不是合格的醫療口罩應該也是重點！」陸製口罩的熔噴布靜電駐極技術良莠不齊，當無法再確實吸附病毒時，只靠防潑層防飛沫和過濾效果，根本不足以防護肺炎病毒；許多網友則說「買口罩要小心再小心，不然有戴跟沒戴一樣」、「惡劣黑心商人」。

據了解，醫療口罩之所以能有效阻擋病毒，口罩中間的熔噴不織布和上面的「靜電駐極」技術是最大原因，熔噴不織布即把塑膠顆粒熔化，形成像棉花糖一樣噴絲成網，能阻擋多數大粒子；而靜電駐極就是將口罩PP（聚丙烯）極化、載入靜電，靜電能有效抓緊病毒，大大提升防護效果。