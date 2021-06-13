桃園一名現年26歲的女子，13年前僅13歲就讀國中一年級時，遭到母親的同居黃姓男友趁睡覺時撫摸胸部、下體，她對母親控訴卻遭到駁斥「亂講話」，一路隱忍十年後，女子在臉書上PO文敘述訴這段慘痛經歷，經熱心網友事後通報後才曝光。本案例經桃園地院判刑8月，男方不服上訴高院及最高院，高院更一審均維持一審原判，仍可上訴。

根據判決書記載，黃姓男子與少女母親為同居男女朋友，97年9月至12月間某日晚間，當時少女就讀國中一年級，利用全家同床就寢之機會，自甲女後方徒手伸進其衣服內，撫摸甲女胸部及其外陰部，少女受到驚嚇而不敢出聲抵抗而遭猥褻得逞。

13年後，少女在法庭上控訴，黃男與她及母親一起過夜，房內當時只有1張床，黃男睡中間，睡到一半時，被黃男手就伸過來摸她胸部及下體，她立刻被驚醒，案發後，我先跟同學講及輔導老師說，老師也有打電話通知社工及母親。但後來母親有詢問，還斥責她為何要亂說話，我說我沒有亂說，後來母親母才跟我說黃男表示摸錯人了。

少女母親則表示，女兒在國中時，輔導老師有來家裡詢問過1次，我也有到學校去，輔導老師跟我說黃男有摸甲女這件事，因為我覺得被告不至於這樣，但是到後面交往期間，我發覺被告不是很正常的男孩子，我就帶著甲女連夜搬家。後來當三個人都在的時候曾當面對質，黃男自己說他不小心摸錯人，女兒則不講話，其實那時候我就已經在觀察男友，我當時對男友就有點半信半疑。

黃男出庭時則堅決否認自己犯案。法院調查，97年間案發後，直到105年12月19日檢警機關調查偵辦期間，相隔將近10年，少女與黃男分手後，也有與其他男性友人交往，雙方均無往來或交集，若黃男未犯案，少女根本無任何動機及目的在案發10年後，刻意誣陷黃男之必要。

黃男一審遭判8個月徒刑後一路上訴到最高法院，高院更一審重新勘驗相關事証後認為黃男罪證明確，法官痛斥黃男<，案發時身為少女母親男友，卻不思妥適照顧，反利用同床共寢之際猥褻，讓小妍心理受創，影響身心健全發展，因此維持原判。