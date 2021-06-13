企業只能靠自己快篩自救。（謝明俊攝）

竹南頂埔里里快篩站靠著縣府與慈濟基金會全力設置。（謝明俊攝）

竹南頂埔里里快篩站靠著縣府與慈濟基金會全力設置。（謝明俊攝）

苗栗獲中央配發的疫苗數量與疫情現況相距甚遠。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為管控疫情限制外籍移工外出。（謝明俊攝）

當中央少發疫苗給苗栗時，綠營民代從未抗議！當中央拖遲通知苗栗開打新疫苗，造成苗栗縣府準備不及時，綠營民代依舊不吭聲，還乘機當側翼猛轟縣府無能；當中央宣布三級管制時，綠營民代全盤接受，但在苗栗縣府為了管控疫情，對移工實施非常手段時，綠營民代又再扯後腿質疑縣府不顧移工人權，綠營民代專門監督在野黨行為，讓苗栗縣長徐耀昌終於忍不住怒吼要這些人「不要再耍嘴皮子了！」

苗栗成為疫情前3名的重災區後，尤其疫情傳播範圍都以竹南科技廠商為主，剛開始中央也就撥發一些口罩、防護衣等防疫裝備，對於地方上要求擴大社區快篩、企業快篩等要求，始終充耳不聞，廠商只能自力救濟製作快篩。一旦京元電1名新竹員工染疫確診，驚動新竹市府向層峰求救，層峰指示國軍在短短8小時就完成新竹科學園區快篩站，綠營民代不僅未協助向中央求援，反而還一路砲打廠商及苗栗縣府。

從5月30日竹南科技廠商爆發群聚感染事件以降，中央撥發給苗栗的疫苗數量始終是後段班，尤其是科技廠商員工連續多日確診數量大增時，中央依舊慢條斯理，連配發日本贈送的124萬元疫苗，重災區的苗栗所獲疫苗數只有1.6萬劑，遠不如確診數只有2位數的高雄，綠營民代也從未幫苗栗抱屈。

中央大耍小手段，故意拖遲通知苗栗及藍營執政縣市撥發及施打日本贈送疫苗時程，卻私下偷跑提前1天讓綠營執政縣市先獲得消息準備，營造藍營執政縣市防疫無能，引發民眾不滿抗議，綠營民代不僅未抗議，反而乘機起來帶風向，發動側翼及1450圍剿苗栗縣府無能，果真是「站著罵人不腰疼！」

當中央宣布全國進入第3級警戒時，綠營民代也都全盤接受所有強勢措施，沒有1人出來質疑，但是當苗栗縣府針對群聚染疫的移工實施非常手段管制外出時，綠營民代又再發揮監督在野黨的功能，痛批縣府不顧移工人權，但卻故意忽視京元電移工2篩竟還有30個陽性的事實！

縣民小傅不滿綠營民代行為，他抨擊如果綠營立委果真那麼注重移工人權，那麼就請立委大人向中央請命多發些疫苗給苗栗，好讓全縣2.2萬的各國移工都能施打，這才是正道，而不是一昧只會扯後腿、放虛屁。