國內疫情嚴峻，疫苗施打進度成國人矚目焦點。行政院長蘇貞昌今日表示，先前到貨且未含日本捐贈的AZ疫苗共72.5萬劑，在醫護人員的精湛技術下，接種了77.5萬人次，增加了近5萬人次，而日本捐贈的124萬劑也已開始施打。

蘇貞昌指出，目前的醫療物資不但「床足、藥夠丶確診病患不漏接」外，專責病床也已較5月初的病床數倍增，目前全國最大總床數約7200床，空床還有7千床，空床率76％。疫情嚴峻的雙北地區也還有1300多個空床。

蘇貞昌說，6月11日起，已有18家民間救護車業者、超過百輛救護車加入協助後送，之前發生的「流浪救護車」問題已經解決，請民眾放心。

蘇貞昌表示，之前到貨的72.5萬劑AZ疫苗，已經接種77.5萬人次，增加了近5萬人次。而日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，已經開始施打，也要求指揮中心將疫苗配發級施打的狀況公開，避免私相授受的狀況再發生。