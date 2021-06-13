針對美國將贈予台灣75萬劑疫苗，民進黨立委柯建銘首度披露，美國眾議員金映玉（Young Kim）及僑界為台灣爭取疫苗所做的努力過程秘辛。

柯建銘昨（12日）在臉書發文表示，金映玉眾議員日前在接受新聞訪問時指出，拜登政府將提供疫苗給美國的盟友，應包括台灣，而同時她也接到一封來自台灣立法院柯建銘委員的信函，台灣需要更多疫苗的請求。

另外，柯建銘稱，金映玉眾議員也提到，國務卿布林肯（Antony Blinken），曾在委員會開議前來訪，提到在那些需要美國幫助的國家名單，例如南韓與印度，金映玉眾議員則表示，她特別要求國務卿，這份名單必須包括台灣。

柯建銘回顧過往，直言自己5月1日首度與金映玉眾議員進行視訊會議，會議中，金映玉眾議員表達出了對於台灣的支持與熱愛，同時也希望在未來能夠有機會可以訪問台灣；5月15日，雙北三級警戒開始，全台灣疫情快速升溫，人民急需疫苗的心情，僑界也非常關心；5月30日，一通來自美國，由前僑務委員，林清吉會計師（Harry C Lin. CPA）及仙妮雷德（Sunrider）創辦人陳德福博士打來的電話，向他表達僑界希望能夠為台灣做些事的心聲，是否能委由他代表台灣國會，致函金映玉眾議員，表達台灣對於疫苗需求孔急的狀況，並請求金映玉眾議員寫信給其眾議院同僚，及總統拜登（Joe Biden）與國務卿布林肯先生，共同為幫助台灣取得疫苗而努力，同時僑界也發動寫信給各州參議員、眾議員，表達一致看法。

到了6月3日，柯建銘表示，自己收到金映玉眾議員的回信，信中提及過去一年台灣指引了一條對抗COVID-19的道路，並且感謝台灣贈送了大批個人防護裝備給當時因疫情爆發所苦的美國，而現在，由於美國50%的成人皆已打完疫苗，加上後續的疫苗陸續到貨，金映玉議員認為，台灣應該被放在美國提供疫苗的優先名單之列，並提供足夠疫苗。同時，金映玉議員也提及已與駐美代表蕭美琴碰面討論台灣獲得疫苗之事，也再三強調會持續對外發聲，讓更多人聽見台灣需要被幫助的聲音。

柯建銘認為，自己身為台灣的國會議員，應該為疫情做更多努力，曾經執政數十年的國民黨，應該用實際的行動，共同來幫助台灣穩定疫情。