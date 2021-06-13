媒體人周玉蔻日前公開質疑，前副總統連戰夫婦是否在北投某醫院打特權疫苗，意外揭露連戰罹癌病況。對此，國民黨中常委林金結批評，周玉蔻追打連戰病情，相當不妥，應該要道歉才是負責任的態度。

林金結表示，媒體人是社會第四權，不畏政府強權針貶時事、督促政府施政良善，如今台灣已有400人因為新冠肺炎枉死，卻沒看到周玉蔻用媒體聲量，為400多條人命聲嘶力竭追討公道、質問政府官員有沒有決策錯誤。

「周小姐沒有給大部分的民眾同理心」林金結說，在施打疫苗的潑糞大戰中，周玉蔻爆料指連戰到醫院就醫，迫使他必須公布罹患重大疾病的隱私病情，林金結質疑，周玉蔻三番兩次的憤恨情緒是放不下過去跟藍軍菁英的愛恨情仇糾葛，讓賀爾蒙情緒淹沒媒體人的判斷和良知，凡事都有比例原則，周玉蔻做錯了就應該要道歉。

林金結表示，連戰在任內通過健保、完成北二高規劃設計，且因在美國任教緣故，累積許多人脈，在台美關係維繫上發揮重要影響力，未料年老就醫卻被無情揭露。他指，台灣新冠疫情致死率目前是全世界最高，18％從發病到死亡不到3天，超過80％有慢性病的患者，從發病到死亡僅僅8.3天，台灣群體免疫安全劑量疫苗需3200萬劑，但目前僅到貨211萬劑，媒體人應該在此時為廣大台灣民眾發聲疾呼。