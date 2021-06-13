幫助歌后江蕙在歌壇發展的貴人、吉馬唱片創辦人陳維祥，本月4日因身體不適就醫，確診新冠肺炎(COVID-19)，人住進加護病房中，而確診後不過幾天，原本還叮嚀親友要注意防疫的他，如今驚爆因呼吸困難已插管，失聯多日。

吉馬唱片創辦人陳維祥，過去曾替江蕙、葉啟田、鳳飛飛、詹雅雯等知名歌手製作專輯，張張大賣，堪稱是歌王歌后黃金推手，即便他近10年已從唱片業急流勇退，但仍與眾多知名歌手保持好交情，跨界美食界也有不錯成績，昔日培養的歌手們都熱情幫陳老闆站台，足見彼此友好程度，也因此這回70歲的陳維祥確診新冠，讓許多圈內朋友都非常擔心。

陳維祥日前爆出確診，他事後透露是因確診3天前高燒不退，而到馬偕醫院檢查，隨即確認了確診，馬上住進隔離病房，內心其實恨害怕，推測是日前跟朋友喝茶聊天不是染疫，感嘆這病毒傳染力太高，「好運的人，就算康復了也會有後遺症，運氣不好的就直接掛掉了」，當時他還預測自己只是輕症，應該2、3天就能出院，還叮嚀朋友要好好防疫，不料如今狀況變差，傳出插管消息。

住進隔離病房的陳維祥，原本還能不時傳語音訊息，提醒音樂圈好友注意防疫、盡量別出門，不得已出門要戴兩層口罩，不料現在傳出插管消息，最近幾天又失聯，讓親友擔憂不已，友人透露，陳維祥確實因呼吸困難插管，所幸插管4天後狀況轉好，今天中午已經移出到普通病房，有驚無險。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922