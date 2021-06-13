台北市忠孝醫院設置在成德市場的新冠肺炎注射站，13日持續為新冠肺炎施打順序前三類的人員施打AZ疫苗，已經造冊預約的民眾有秩序的按照時間來施打疫苗。（鄭任南攝）

124萬劑AZ疫苗已經分送各地並開始接種，日前宣導不要北孫南送外，擔心老人接種疫苗也會移動造成風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天強調，不管住在哪裡，接種疫苗沒有限制戶籍地都可以接種。

陳時中強調，不能要求說，沒有住在戶籍地就不能打，這是不允許的，因為會增加移動的風險，這是沒必要的，全島一命，大家一起配合。