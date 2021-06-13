就近施打！75歲以上長者接種疫苗不看戶籍 14:192021/06/13 中時 鄭郁蓁 、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市忠孝醫院設置在成德市場的新冠肺炎注射站，13日持續為新冠肺炎施打順序前三類的人員施打AZ疫苗，已經造冊預約的民眾有秩序的按照時間來施打疫苗。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市忠孝醫院設置在成德市場的新冠肺炎注射站，13日持續為新冠肺炎施打順序前三類的人員施打AZ疫苗，已經造冊預約的民眾有秩序的按照時間來施打疫苗。（鄭任南攝） 124萬劑AZ疫苗已經分送各地並開始接種，日前宣導不要北孫南送外，擔心老人接種疫苗也會移動造成風險，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天強調，不管住在哪裡，接種疫苗沒有限制戶籍地都可以接種。 陳時中強調，不能要求說，沒有住在戶籍地就不能打，這是不允許的，因為會增加移動的風險，這是沒必要的，全島一命，大家一起配合。 打臉陳時中 張上淳稱混打效果更好 黃珊珊》85歲以上長輩優先接種疫苗 #移動 #接種疫苗 #戶籍地 #接種 #風險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北3.4萬人率先打AZ疫苗 侯友宜視察長照機構施打 10:592021/06/13 生活 助台疫苗 大陸要變通 04:102021/06/13 時論廣場 廣州接種新冠疫苗 突破千萬人 04:102021/06/13 焦點新聞 85歲以上長輩接種 嘉縣比照日本「宇美町」式施打 13:462021/06/13 生活 疫苗接種 嘉市長照機構加快腳步 12日下午已開打 11:252021/06/13 生活 香港12歲以上學童明起可接種輝瑞 張建宗：打疫苗是當務之急 13:592021/06/13 兩岸 南投獲1.8萬劑AZ疫苗 16日開打 04:102021/06/13 地方新聞 周玉蔻爆料 連辦批誰洩健保隱私 04:102021/06/13 焦點要聞 6成5認為長者打疫苗應提前 8成以上支持普發現金 14:542021/06/13 政治 日本1分鐘2人接種疫苗 陳文茜：羨慕幸福寧靜的國度 14:262021/06/13 政治 第二針開打 大陸估1億人次端午出遊 04:102021/06/13 焦點新聞 生活熱門新聞 梅雨後全台水庫最新數據曝光「一片藍」超爽 唯這2水庫超悲情 - 生活 蔡英文遭爆已打輝瑞 陳時中嗆彭文正：過分了 - 生活 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 上海復星稱台灣買BNT只能找他 陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。