台灣疫情嚴峻，確診人數破萬，累計超過400人死亡，但疫苗仍嚴重不足。資深媒體人陳文茜分享媒體報導日本60分鐘120接種疫苗，羨慕表示「幸福寧靜的國度」，並感嘆日本政府不會為了轉移防疫不力、採購疫苗不足的民怨，而進行政治鬥爭。

根據媒體報導，日本獨創高效率的「宇美町方式」，平均1分鐘可2人接種疫苗。陳文茜今（13）日在臉書「文茜的世界周報」表示，日本民眾不必「偷打」，就可以有疫苗接種的基本人權，因為他們的政府，雖然也繼續發展國產疫苗，但仍然為人民採購了人口四倍的國際疫苗，甚至有餘裕可以幫助友好國家。

日本天皇、皇室人員、首相內閣成員顧問，沒有列入第二優先，陳文茜指出，他們依年齡、疾病次序接種疫苗，即使是皇室成員，沒有誰的生命權優先。

陳文茜接著提到，日本政府不會每天洩漏施打個資，交給特定人士，進行「吵活人」卻「無感亡者之死」的政治鬥爭，只為了轉移防疫不力、採購疫苗不足的民怨。

對此，網友心有戚戚焉，在陳文茜的PO文底下留言表示，「沒有比較，沒有傷害」「還不是數量不夠才會起爭執，這數量是誰的問題？」「這場疫情，才知道原來台灣執政者，這麼糟糕，無能兼無情」。