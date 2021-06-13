台北市忠孝醫院設置在成德市場的新冠肺炎注射站，13日持續為新冠肺炎施打順序前三類的人員施打AZ疫苗，已經造冊預約的民眾有秩序的按照時間來施打疫苗。（鄭任南攝）

本土新冠肺炎延燒，雙北每天確診人數仍是全國最多，其中新北市確診人數已經突破5千多人，台北市也超過3800人，但這波疫苗在六都配發，高雄市拿到最多的劑量，遠超過新北與台北，引發學者不滿，這樣的分配方式有失人道。陳時中今天宣布雙北是疫情高風險區，週二、週三將會加發給雙北10%的疫苗。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，將針對高風險與中高風險熱區做疫苗加配，高風險地區為台北市及新北市，將增加疫苗配比10%，中高風險縣市為基隆市、桃園市、苗栗、台中市、彰化等，增加疫苗配比為5%。

另考量離島交通不便、配送不易、人口較少、醫療資源缺乏等，且當地已有確診疫情，需積極防堵，連江縣除了第一次配送量外，將額外加配2000劑。

陳時中表示，離島相對數目非常小人口非常小，知道疫苗都有一瓶一瓶的若一次去能打的對象群非常的窄，疫苗就很難做有效的分配，所以先加發，讓目標對象群跟我們報，盡量可以弄得寬一點，疫苗才不會浪費。

陳時中表示，124萬劑AZ疫苗第二階段分配策略，將提供目標族群持續接種，會從6月15日起看施打效率，並調配疫苗分配的數量，希望施打效率可以提高，對於完成第一階段的縣市，毋須擔心提早施打完會有無疫苗接種的空檔，將提前配送疫苗，也會視疫情發展針對高風險熱區增加分配量。